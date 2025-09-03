Хто зможе бронювати чоловіків у розшуку ТЦК: нардеп пояснив

Бронювання / © ТСН

Не всі критичні підприємства зможуть бронювати своїх працівників, які перебувають у розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Така можливість з’явиться лише в однієї категорії компаній — тих, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу. Таку інформацію повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить бронювати військовозобов’язаних без військово-облікового документа, з неактуальними даними або в розшуку ТЦК.

Ця тимчасова бронь надається на строк до 45 днів. За цей час працівник зобов’язаний оновити свої документи. Веніславський пояснив, що така ініціатива потрібна, щоб зберегти цінних фахівців, які приносять велику користь оборонним підприємствам. Він додав, що вже були випадки, коли важливі працівники отримували бойову повістку замість броні, що призводило до зупинки виробництва.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13335. Ініціатива регулює порядок бронювання військовозобов’язаних працівників на «критичних» підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК). Також вона уточнює умови укладення трудових договорів, встановлює особливості випробувального терміну та визначає підстави для розірвання трудових відносин.

Також Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Тепер є можливість бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій.