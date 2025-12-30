Не всім вимикатимуть світло за графіками: в уряді готують важливе рішення

Відключення світла. / © Associated Press

В Україні у деяких населених пунктах можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, в яких були дуже тривалі аварійні відключення.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба, повідомляє «24 Канал».

З його слів, Кабінет міністрів розробляє можливості, щоб не вимикати електроенергію за графіками споживачам, в яких тривали аварійні відключення по 8 годин. Саме ці райони будуть намагатися не вносити до планових графіків.

Кулеба наголосив, що під час масованої атаки 27 грудня росіяни запустили понад 500 дронів та 30 ракет по енергетичні інфраструктурі Києва та області. Наразі рішень щодо синхронізації графіків і наявності світла в тих районах, де лише нещодавно скасували аварійні відключення, немає.

«Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і люди, які сиділи понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключень», — наголосив він.

Кулеба також додав, у Вишгородському районі Київської області аварійні відключення досі тривають. У регіоні досі не заживили 10 тисяч абонентів. У Києві вдалося стабілізувати ситуацію й повернутися до графіків стабілізаційних відключень.

Як повідомлялося, масштабна атака вночі та зранку 27 грудня занурила Київ у холод і темряву. Без централізованого теплопостачання залишилося понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Крім того, запроваджено екстрені відключення світла.

Нагадаємо, т.в.о міністра енергетики Артем Некрасов переконаний, що блекаут в Україні — це не головна мета російських ударів по об’єктах енергетики. Перш за все окупанти прагнуть чинити психологічний тиск на населення, аби посіяти серед українців панічні настрої.