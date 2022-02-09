Не встиг перебігти: у Миколаєві трамвай збив пішохода-порушника

Не встиг перебігти: у Миколаєві трамвай збив пішохода-порушника

Постраждалий отримав травму.

У Миколаєві, на перехресті вулиць Кузнецька та 6-та Слобідська, трамвай збив пішохода. Чоловік перебігав дорогу в невстановленому місці.

Про "Суспільне" розповіла речниця комунального підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.

Внаслідок зіткнення пішохода доправили до лікарні з травмою ноги. Його життю нічого не загрожує. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Через ДТП рух трамваїв за маршрутом №1 тимчасово здійснювався через вулицю Чкалова.

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Нагадаємо, в порту міста Южного на 50-річного складача поїздів, який переводив стрілки на коліях, наїхав тепловоз. Від отриманих травм чоловік загинув.

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