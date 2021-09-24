Не встиг забігти в салон: музикант, який в Харкові зіграв на даху тролейбуса, пояснив свій вчинок

Не встиг забігти в салон: музикант, який в Харкові зіграв на даху тролейбуса, пояснив свій вчинок

Хлопцю загрожує штраф, арешт або обмеження волі.

У Харкові на Московському проспекті в п'ятницю, 24 вересня, 25-річний хлопець виліз на дах тролейбуса та зіграв там на скрипці. Через це водій викликав наряд поліції.

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Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

Правоохоронці затримали музиканта. Ним виявився 25-річний місцевий житель. Хлопець розповів, що не встиг забігти в салон тролейбуса, коли двері зачинились, а тому вибрався на дах та зіграв там. За його словами, так він хотів привернути до себе увагу водія. Проте водій тролейбуса викликав наряд поліції.

У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном до шести місяців, або 5 років обмеження волі. У поліції повідомили також, що за цим фактом призначено експертизу.

Нагадаємо, інцидент стався зранку о 8:00. Хлопець вибрався на дах тролейбуса зі скрипкою в руках. Коли ж комунальний транспорт рушив, він почав грати.

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