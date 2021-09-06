Не встиг загальмувати: у Херсонській області мікроавтобус на смерть збив матір та дитину

Жінка та дівчинка померли на місці аварії.

У селі Нова Збур’ївка водій вантажного мікроавтобуса наїхав на жінку із 9-річною дівчинкою, які переходили дорогу. Жінка та дитина загинули на місці ДТП.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook поліції Херсонської області.

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Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:30 по вул. Центральній навпроти так званого "грибного ринку".

За словами 33-річного водія "Рено Трафік", жінка з дитиною раптово вибігли на проїжджу частину в невстановленому для переходу місці. Водій не встиг загальмувати, в результаті чого транспортний засіб вдарив пішоходів.

35-річна жінка та її 9-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловікові може загрожувати позбавлення волі від 5 до 10 років.

Наразі проводяться експертизи, у водія взяли аналізи на алкоголь та наркотики.

Раніше стало відомо, що в Одесі помер одинадцятикласник Микита Булавенко, якого на пішохідному переході збив автомобіль.

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