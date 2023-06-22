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Не встиг зреагувати: у Вінницькій області поїзд розчавив чоловіка

Не встиг зреагувати: у Вінницькій області поїзд розчавив чоловіка

Під колесами поїзда загинув чоловік

Чоловік помер на місці.

У Вінницькій області 29-річний чоловік загинув під колесами пасажирського поїзда. Трагедія сталася на залізничній станції "Гнівань".

Про це йдеться на сайті ГУНП області.

"Чоловік рухався залізничною платформою в попутному напрямку. На звукові сигнали машиніста не реагував. Попередньо, загиблий був у навушниках", – йдеться у дописі.

Чоловік отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події.

Наразі ведеться слідство, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

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