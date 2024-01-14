Не встигла доїхати до лікарні: на Рівненщині жінка народила 11-ту дитину у власній автівці

У Рівненській області жінка народила у салоні авто 11-ту дитину.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

40-річна жінка зателефонувала до "швидкої" та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи. За даними мешканки одного з сіл Вараського району, вона народжувала дитину в автомобілі дорогою до лікарні у Зарічному.

Фахівці здійснили огляд новонародженої дитини. Жінка народила дівчинку у задовільному стані. За словами породіллі, вона відчула біль у животі та одразу вирушила з чоловіком до лікарні, оскільки медики визначили термін народження дитини 13 січня. Проте подружжя не встигло доїхати до медзакладу.

В обласному центрі меддопомоги уточнили, що родина, у якій народилася дівчинка, є багатодітною. Зокрема, у сім’ї вже народилося дев’ять хлопчиків та дві дівчинки.

Нагадаємо, жінка 35 років жила зі скам'янілим плодом дитини всередині. 73-річна жінка скаржилася на біль у животі.

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