Не встигли повоювати і підзаробити в Україні: ЗСУ на Луганщині знищили підрозділ найманців з Сирії

Загін сирійських найманців, які приїхали вбивати за гроші українців повернуться додому в пакетиках - ЗСУ знищили їх у першому ж бою.

В Україну воювати на боці РФ прибули найманці з Сирії та Лівії. Перші два десятка з них вже удобрюють український чорнозем.

Про ліквідацію загону сирійців повідомив голова РНБО Олексій Данілов.

"Останнім часом ми помітили, що з'являються лівійці і сирійці, так звані найманці, тому сказати, коли вони в них закінчаться доволі складно. Мені важко говорити на рахунок їхньої бойової здатності. Ми маємо світлини цих людей, які були знищені в Луганській області в Попасній. Складно сказати, які вони вояки. У нас різні кліматичні умови, і війна мабуть різна. Я думаю вони не зовсім очікували побачити тут те, що вони побачили", - сказав Данілов.

Він додав, що про кількість таких найманців на території України говорити важко, а порахувати їх зараз можна лише за кількістю вбитих.

"Ми можемо говорити про кількість яку ми знищили. Це був загін - 20-25 чоловік, його повністю знищили. Яка їх кількість на території Донецької та Луганської областей складно сказати, але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300, 400, 500, вони просто не можуть фізично більше завезти їх, бо в них так само йде війна і оголяти вони той фронт не будуть", - сказав Данілов.

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