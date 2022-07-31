Не встигли повоювати: ЗСУ знищили роту окупантів, яку щойно передислокували на Херсонщину

У Херсонській області ЗСУ "мінуснули" роту окупантів, яка щойно прибула з російського Іваново.

Її "накрили" артилерійським вогнем.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Командування ЗС РФ не встигає компенсувати втрати серед особового складу в Херсонській області.

"Незважаючи на очевидну небезпеку бути відрізаними на правому березі Дніпра, командування ЗС РФ продовжує перекидати людей та техніку в Херсонську та Миколаївську області з інших напрямків. Проте втрати серед особового складу в цьому регіоні зростають швидше, ніж встигають доправляти нові сили (у зв'язку з руйнуванням Антонівського мосту переміщення утруднене)", - зазначив журналіст.

За його інформацією, тільки передислокована в район Херсона цього тижня рота зі складу 98 повітряно-десантної дивізії (в/ч 65451, Іваново) була накрита артилерійським вогнем ЗС України. Внаслідок удару загинуло 8 військовослужбовців (зокрема й командир роти) та поранено понад 14 осіб.

Нагадаємо, що у Харківській області українські захисники вдало пішли у контрнаступ. В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.

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