Не встигли врятувати: на Рівненщині вщент згоріла старовинна церква (фото)

В Рівненській області, в селі Висоцьк, що на Сарненщині, пожежа знищила дерев’яну церкву 1877 року.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області.

На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу локалізували о 06:15, а ліквідували — о 15:23.

Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

"На місце виклику було направлено чотири чергових відділення рятувальників... Прибувши на місце пожежі вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини", — розповіли рятувальники.

Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

Вогонь знищив дерев'яну будівлю та майно церкви. Жертв та постраждалих не має. Причини пожежі встановлюються.

Горіла не вперше: що відомо про церкву

Відомо, що старовинна дерев’яна церква в ім’я Успення Пресвятої Богородиці була збудована ще 1877 року за кошти парафіян.

Двопрестольний храм мав багатолітню історію, але не вперше став жертвою пожежі — попередню церкву на тому ж місці знищила пожежа у 1870 році.

Нагадаємо, напередодні на Миколаївщині 15-річний хлопець під час пожежі врятував молодшого брата. Неймовірну історію порятунку розповіли кореспонденти ТСН. Дмитро розповідає, що вогонь буквально за секунди поглинув їхню хату. Він чув крики матері, яка гукала молодшого сина, проте той мовчав. Тож старший брат, не задумуючись, кинувся до задимлених кімнат.

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