Шахед.

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Російська армія вночі проти п’ятниці, 12 червня, вдарила по об’єктах «Укрзалізниці» у Сумській області. Одна працівниця загинула, інша — отримала травми.

Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».

«Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру Сумщини. Попри атаку, рух поїздів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин», — йдеться у повідомленні.

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У компанії наголосили, що загинула працівниця одного з об’єктів залізниці. Під час тривоги вона якраз йшла до укриття, але не встигла.

«Тут було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку», — додали в «УЗ».

Крім того, ще одна працівниця посту електричної централізації отримала травми. Її шпиталізували та вже прооперували. Лікарі діагностували перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі.

Нагадаємо, вночі 12 червня Росія вдарила «Шахедами» по залізниці у Сумській області. Під прицілом окупаційного війська були на станції, вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції. Загинула одна з працівниць «УЗ».

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Зауважимо, минулої ночі, 11 червня, РФ атакувала залізничне депо у Конотопі на Сумщині. За попередніми даними, об’єкт атакували реактивні «Шахеди». Тоді також один працівник залізниці загинув, а четверо отримали поранення.

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