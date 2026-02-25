Не встигла забрати весільне відео: на Волині попрощалися з патрульною, загиблою під час теракту у Львові

Волинь попрощалася з патрульною Вікторією Шпилькою / © "Суспільне Луцьк"

Сьогодні, 25 лютого в селі Верба на Волині провели в останню путь патрульну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту у Львові 22 лютого.

Про це передає «Суспільне».

«Вчора ми поховали офіцера поліції в Одеській області, він загинув від ворожого шахеду. Три дні назад ми поховали нашого співробітника в Запорізькій області, який загинув під час виконання бойового завдання в бригаді „Хижак“ на Костянтинівському напрямку. Ворог працює на всіх напрямках і б’є усіма системами по звичайних людям, по поліцейських. Боремось і ми переможемо», — розповів начальник департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков.

Євген Жуков / © "Суспільне Луцьк"

За словами односельців, Вікторія навчалася в місцевій школі до дев’ятого класу, а потім із батьками переїхала до Херсона. Там 2021 року долучилася до лав патрульної поліції. 2023 року продовжила роботу у Львові. Восени 2025 року дівчина вийшла заміж. Її чоловік Максим — теж поліцейський. У ту фатальну ніч він теж був на зміні, тільки на іншій частині міста.

Вікторія з чоловіком Максимом / © "Суспільне Луцьк"

«Я знав її шлях, відколи вона прийшла в наш колектив. Не так давно, наприкінці минулого року я їх вітав з днем весілля. Вчора ми спілкувалися із батьками, з чоловіком Максимом. Вона ще не встигла забрати своє весільне відео», — каже начальник управління патрульної поліції Львівської області Андрій Крутень.

Андрій Крутень / © "Суспільне Луцьк"

Нагадаємо, що внаслідок теракту у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 24-річна Вікторія Шпилька. Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру людину.

Врятувати Вікторію намагався 17-річний підліток Ілля, який став випадковим свідком теракту, і теж отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області, яка підозрюється у злочині, повідомлено про підозру.