ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1281
Час на прочитання
2 хв

Не встигли до укриття: нові детали про жертв кривавого удару по Тернополю

Через обстріл Тернополя загинули не лише мешканці будинку, а й перехожі. Люди прямували до укриття, але не встигли дістатися — їх вбила Росія.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тернопіль

Тернопіль / © ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Тернополі зросла до 34. Жертвами обстрілу є не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття.

Про це в ефірі «Суспільне. Новини» розповів заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Що відомо про загиблих у Тернополі

Станом на сьогодні, 23 листопада, через атаку РФ по Тернополю загинули 34 людини. Серед них 33 вже опізнані. Особу 34-ї загиблої людини встановлюють, це чоловік.

«Ще тривають роботи з встановлення однієї особи. Крім цього зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки і одна дитина. Є фрагменти тіла, які належать чоловічій особі. Зараз експерти працюють над питання, кому саме з цих двох загиблих вони належать», — сказав він.

Не виключено, що це може бути ще одна особа. Річ у тім, що внаслідок обстрілу будинку на Стуса, 8 загинули не лише ті люди, які мешкали в цьому будинку, а й ті, які рухалися попри нього до бомбосховища.

«У нас є четверо людей, які загинули за цією адресою, але не проживали в цьому будинку», — розповів Тарас Пастух.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, у Тернополі завершили розбір завалів на місці удару по багатоповерхівці у Тернополі. Кількість жертв обстрілу РФ зросла до 33, з них троє — діти.

«Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, шестеро досі вважаються безвісти зниклими», — сказав він.

Раніше йшлося про те, що підрозділи ДСНС вже четверту добу безперервно продовжують аварійно-рятувальні роботи на місці атаки у Тернополі.

Вночі рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку тіло 32 жертви російської атаки. Постраждали 94 людини, з них 18 дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
1281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie