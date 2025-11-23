Не встигли до укриття: нові детали про жертв кривавого удару по Тернополю

Тернопіль / © ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Тернополі зросла до 34. Жертвами обстрілу є не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття.

Про це в ефірі «Суспільне. Новини» розповів заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Що відомо про загиблих у Тернополі

Станом на сьогодні, 23 листопада, через атаку РФ по Тернополю загинули 34 людини. Серед них 33 вже опізнані. Особу 34-ї загиблої людини встановлюють, це чоловік.

«Ще тривають роботи з встановлення однієї особи. Крім цього зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки і одна дитина. Є фрагменти тіла, які належать чоловічій особі. Зараз експерти працюють над питання, кому саме з цих двох загиблих вони належать», — сказав він.

Не виключено, що це може бути ще одна особа. Річ у тім, що внаслідок обстрілу будинку на Стуса, 8 загинули не лише ті люди, які мешкали в цьому будинку, а й ті, які рухалися попри нього до бомбосховища.

«У нас є четверо людей, які загинули за цією адресою, але не проживали в цьому будинку», — розповів Тарас Пастух.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, у Тернополі завершили розбір завалів на місці удару по багатоповерхівці у Тернополі. Кількість жертв обстрілу РФ зросла до 33, з них троє — діти.

«Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, шестеро досі вважаються безвісти зниклими», — сказав він.

Раніше йшлося про те, що підрозділи ДСНС вже четверту добу безперервно продовжують аварійно-рятувальні роботи на місці атаки у Тернополі.

Вночі рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку тіло 32 жертви російської атаки. Постраждали 94 людини, з них 18 дітей.