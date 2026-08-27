Не встигли на поїзд?: "Укрзалізниця" пояснила, чи можна повернути гроші за квиток

Укрзалізниця пояснила правила повернення коштів за невикористані квитки / © Фото з відкритих джерел

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В Україні ліють правила компенсації для пасажирів, які не змогли здійснити посадку на свій рейс через непередбачувані затримки. Процес відшкодування повної вартості проїзного документа зараз є повністю цифровим, що дозволяє швидко повернути втрачені гроші прямо на банківську картку.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

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Як працює претензійне відшкодування

В умовах воєнного стану та регулярних ворожих обстрілів інфраструктури графік руху поїздів може раптово змінюватися, через що люди часто втрачають можливість вчасно розпочати заплановану поїздку. Щоб підтримати українців у таких форс-мажорних обставинах, компанія гарантує стовідсоткове повернення коштів за квитки, якщо поїздка зірвалася не з вини пасажира.

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Для розв’язання цієї проблеми більше не потрібно їхати до залізничних кас та стояти в довгих чергах на вокзалі. Залізничники розробили спеціальний електронний сервіс претензійного повернення, який дозволяє залагодити всі фінансові питання дистанційно, маючи під рукою лише смартфон або комп’ютер з доступом до Інтернету.

Покрокова інструкція для пасажирів

Щоб ініціювати процес відшкодування, пасажиру необхідно перейти на офіційний портал перевізника в розділ сервісів та обрати опцію претензійного повернення квитків. Після цього система запропонує заповнити електронну заяву, де обов’язково треба вказати номер невикористаного документа, свої особисті дані та точні реквізити банківського рахунку для зарахування коштів.

Наступним важливим кроком є завантаження якісних фотографій або сканованих копій документів, які можуть офіційно підтвердити причину скасування вашої поїздки. На фінальному етапі заявнику залишається лише засвідчити подання скарги за допомогою електронного ключа через систему «Дія.Підпис», після чого запит миттєво піде в обробку.

Нагадаємо, після чергових суперечок між пасажирами верхніх і нижніх полиць «Укрзалізниця» поставила крапку і нагадала правила. Хто має право на нижню полицю і столик у потязі, визначають правила користування місцями у вагонах.

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