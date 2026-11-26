Ілюстративне фото / © Exilenova+

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У ніч на 26 листопада далекобійні дрони ГУР МО України атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

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Під ударом опинилися ключові виробничі потужності, резервуарний парк і транспортні трубопроводи. На підприємстві спалахнула пожежа.

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НПЗ потужністю до 5,2 мільйона тонн переробки нафти на рік виробляє бензин, дизель і мазут, які Росія використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії.

Нова атака припала на період відновлення заводу після попередніх уражень. Тому тепер російській воєнній машині доведеться втрачати час і темпи у своїх злочинних планах.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада у Самарській області РФ спалахнули одразу два нафтопереробні заводи. Зокрема, на Куйбишевському НПЗ зафіксовано влучання та пожежу. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установка риформінгу і 2 резервуари.

Над Сизранським НПЗ піднявся густий дим, на території заводу масштабна пожежа. За попередньою інформацією, уражено установки: первинної переробки АВТ-6; очистки сірки; каталітичного риформінгу; гідроочистки; ізомеризації, а також 2 резервуари.

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Як пише Bloomberg, загалом нафтопереробка в Росії обвалилася до мінімуму за понад 20 років. Масовані удари України по російських нафтопереробних заводах призвели до різкого скорочення виробництва пального. Обсяги переробки нафти в РФ впали до найнижчого рівня за понад два десятиліття, а ситуація на внутрішньому паливному ринку стає дедалі напруженішою.

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