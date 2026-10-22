Не втекла, а кинулася допомагати: на Тернопільщині 15-річна дівчина врятувала поранених дітей

На Тернопільщині школярка врятувала дітей / © Миколаївська ОДА

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Унаслідок чергового російського удару 21 жовтня по Тернопільській області дістали поранень двоє дітей. Трагедія сталася просто на вулиці в Чорткові — дівчата йшли тротуаром у той час, коли за розкладом мали перебувати на шкільних уроках.

Про деталі події розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько.

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На Тернопільщині двоє дівчат поранені після російської атаки

«Одна дівчинка — два осколки в ноги, досить великі, інша — в шию. В результаті вчорашньої атаки постраждали діти. Діти, які йшли по тротуару. Зараз з’ясовуємо, комісія встановлює причини, чому діти були не в укритті під час тривоги, час, коли ще мали тривати заняття в школах», — каже посадовець.

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Небайдужою рятівницею для поранених стала 15-річна учениця місцевого ліцею Анастасія. Того дня в неї були скорочені заняття, тож дівчина опинилася поруч і негайно викликала екстрену медичну допомогу. Дівчинка не запанікувала, не втекла, а зателефонувала на лінію 101.

Міський голова зазначив, що пишається дівчинкою, а також подякував батькам за її виховання.

Завдяки вчасно наданій підтримці обоє постраждалих дітей вижили й наразі перебувають під наглядом лікарів у лікарні.

Загалом через цю ворожу атаку в регіоні травмувалися троє людей. Крім того, руйнувань та пошкоджень зазнали понад 10 житлових будинків.

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У Києві після атаки є загиблі та поранені

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія атакувала Київ близько 30 балістичними ракетами. Під ударом опинився дачний район Русанівські сади, де окупанти поцілили по житлових будинках. Журналісти нарахували на території щонайменше три величезні вирви від прильотів.

Внаслідок обстрілу кілька будинків знищено вщент або суттєво пошкоджено, є загиблий та поранені. Ракета влучила в гараж одного з будинків: господар дістав важкі травми та помер у лікарні, а його дружину госпіталізували. Також травмувалися та сильно злякалися троє дітей і ще один чоловік.

Місцеві жителі розповідають про раптові й потужні вибухи, від хвилі яких у навколишніх будинках повилітали всі вікна. Тим, хто на момент удару перебував поза домом або в іншій частині приміщень, дивом вдалося вижити.

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