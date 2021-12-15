"Не втекла з дитсадка, а випустили": батьки 4-річної дівчинки з Дніпра розповіли, як вона опинилася на вулиці

"Не втекла з дитсадка, а випустили": батьки 4-річної дівчинки з Дніпра розповіли, як вона опинилася на вулиці

Жінка обурена безвідповідальністю вихователів дошкільного закладу.

У Дніпрі днями на вулиці на зупинці громадського транспорту виявили самотню 4-річну дівчинку. З'ясувалося, дитина йшла додому з дитсадка.

Як дівчинка опинилася на вулиці, і чому так сталося, ТСН.ua розповіли батьки 4-річної Кароліни Вероніка та Михайло Файзулліни.

Вероніка говорить, що її донька з дитсадка не втікала, як повідомляли в ЗМІ раніше, її випустили вихователі, бо їм здалося, що за нею прийшли дорослі.

"Дитину просто виставили за двері дитсадка, тому що вихователю здалося, що за нею прийшов дідусь. Оскільки двері магнітні, а група розташована на другому поверсі, у дитини 4 років і зростом 106 см не було можливості потрапити назад. Вона 10 хвилин ходила біля дитсадка і шукала дідуся, який нібито за нею прийшов", - розповідає ТСН.ua Вероніка.

"Внизу стояли батьки хлопчика Максима. Крім імені хлопчика, вихователю почулося ім'я моєї дочки (Кароліна). Дитину одягли та випустили з групи. Двері за дитиною зачинилися, але при цьому нікого з родичів на вулиці не було", - додає батько Кароліни Михайло Файзуллін.

Батьки розповідають, що донька, походивши на подвір'ї дошкільного закладу, вийшла за територію і пішла "додому". Маленька дитина близько 18:00 години вечора йшла сама вулицею і загалом здолала 2,2 км, перш ніж хтось із дорослих на неї звернув увагу.

"Ну так, звична справа бачити на вулиці 4-річну дівчинку без супроводу дорослих. Щоб ви розуміли, вона пройшла поліклініку, фітнесклуб, будівлю "Київстар" та 2 університети. І усім було пофіг", - говорить жінка.

Вероніка додає, що прийшла забирати доньку з дитсадку разом із своєю кумою.

"Коли мені вихователь сказала, що мою доньку забрали, а за фактом виявилося, що ніхто з близьких її не забирав, мова пішла про крадіжку. І щоб не втрачати жодної секунди, я побігла шукати поблизу найближчих будинків, а в цей час моя подруга вирішувала питання з поліцією. Тут мова йде про некомпетентний персонал дитсадка і його керівництво, яке дозволило випускати дітей із будівлі, ідентифікуючи родичів дитини через вікно другого поверху", - обурена мама дівчинки.

Батьки говорять, що у такий спосіб віддавати батькам дітей вихователі стали після введення карантинного режиму.

"Оскільки вихователям КЗО НВО №28 (за винятком ясельної групи) заборонено залишати групу та залишати там дітей самих без нагляду (а через нестачу персоналу – у групі ввечері перебуває лише одна вихователька) – вихователь нашої групи, яка на другому поверсі, змушена ідентифікувати батьків із вікна другого поверху, і випускати дітей із групи без супроводу, дитині доводиться спуститися на перший поверх і вийти у двір садка. Також процес ідентифікації батьків утруднений особливо ввечері", - говорить Михайло.

Нагадаємо, що у Тернополі чоловік звинуватив виховательку одного із дитсадків у побитті свого 3-річного сина. За його словами, дитина розповіла йому про насильство, а після того, як чоловік прийшов у дошкільний заклад, через скарги виховательки його видалили із батьківського чату.

Читайте також: