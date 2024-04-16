На Кіровоградщині чоловік показав поліції статевий орган, бо "не витримав"

На суді чоловік заявив, що не визнає провину.

У Кіровоградській області на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який показав поліції свій статевий орган. На суді чоловік провину не визнав та заявив, що поліція його нібито спровокувала, а він не втримався.

Про це йдеться у вироку Новгородківського районного суду Кіровоградської області від 8 квітня 2024 року.

За даними суду, інцидент стався ще у липні 2021 року. Поки поліція складала на чоловіка матеріали про адміністративне порушення за ч.1 ст. 130 КУпАП, він показував копам свій статевий орган.

На суд чоловік провину не визнав. Він заявив, що "не витримав та дійсно показав поліції свій статевий орган. Проте його спілкування з поліцейськими відбувалося на вулиці, яка не є громадським місцем. А тому, він вважає, що злочину не вчинив, а в його діях є лише адмінвідповідальність, а не кримінальна відповідальність. Крім цього, вказав, що не ображав поліцейського грубою нецензурною лайкою. Свою неповагу вчиненими ним діями він виявив лише до працівників поліції, а не до суспільства".

Працівник патрульної поліції на суді повідомив, що під час спілкування із підсудним вони почули запах алкоголю. Проте чоловік сперечався з копами та показав свій статевий орган.

Частина свідків захищали підозрюваного та стверджували, що вони не бачили, як чоловік показав копам свій статевий орган, проте у розпорядженні суду було відео з нагрудних камер копів.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.296 КК України та оштрафував на 17 000 грн.

Вирок суду

Нагадаємо, у Харкові чоловік кілька разів телефонував до банку, щоб показати свій статевий орган.

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