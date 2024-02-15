Не вважає ХАМАС терористичною організацією: заступник генсека ООН зробив скандальну заяву

При цьому він сказав, що повністю розуміє "травму", якої той завдав Ізраїлю.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією.

Про це він сказав телеканалу Sky News.

За словами Гріффітса. він не пригадує жодного прикладу, коли перемогу здобували "за допомогою війни над добре вкоріненою групою - терористичною чи іншою».

"Для нас ХАМАС не є терористичним угрупуванням, як ви знаєте. Це політичний рух. Але, думаю, дуже важко витіснити це угруповання без переговорного рішення, яке передбачало б його прагнення", - заявив він.

При цьому Гріффітс сказав, що повністю розуміє "травму", якої той завдав Ізраїлю. Водночас Ізраїль, на його думку, має будувати відносини зі своїми сусідами, "незважаючи ні на що".

"ООН намагається доставляти гумдопомогу в Газу і що палестинцям немає куди евакуюватися після того, як Ізраїль почав операцію в Рафаху. Він додав, що питання, чи проводитиме Ізраїль воєнні дії в Рафаху, не дає йому спати ночами", - він.

Утім, наголосив, що ООН не братиме участі в примусовій евакуації.

Нагадаємо, ізраїльські війська штурмували головну лікарню на півдні Гази в четвер, 15 лютого, через кілька годин після того, як ізраїльський вогонь убив пацієнта і поранив шістьох інших людей, що знаходилися в комплексі. Ізраїльська армія заявила, що це була обмежена операція з пошуку заручників, захоплених ХАМАСом.

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