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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
539
Час на прочитання
2 хв

Не викликала швидку і сховала тіло сина в шафі: справу жительки Броварів передали до суду

У Броварах завершили розслідування справи про смерть дворічного хлопчика. За версією слідства, мати не надала дитині допомоги, а потім кілька днів приховувала її смерть.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Матір із Броварів судитимуть після смерті дворічного сина

Матір із Броварів судитимуть після смерті дворічного сина / © Офіс Генерального прокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 38-річної жительки Броварів на Київщині, яку обвинувачують у ненаданні допомоги своєму дворічному синові та злісному невиконанні батьківських обов’язків. За даними слідства, коли дитині стало зле, жінка не звернулася по медичну допомогу, а після смерті хлопчика сховала його тіло в шафі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За матеріалами слідства, ввечері 23 квітня стан здоров’я дворічної дитини різко погіршився. Правоохоронці стверджують, що мати не викликала медиків і не вжила жодних заходів, щоб допомогти їй. Згодом хлопчик помер.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті стало отруєння антидепресантами, які приймала жінка.

Після смерті дитини, за версією слідства, обвинувачена поклала тіло хлопчика до коробки та заховала в шафі. Впродовж кількох днів вона запевняла родичів, що син перебуває в лікарні. Після звернення бабусі до поліції правоохоронці виявили тіло дитини.

Жінці інкримінують злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною (ст. 166 КК України) та залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 135 КК України). На період судового розгляду вона перебуває під вартою.

У прокуратурі також зазначили, що старшого сина обвинуваченої передали під опіку родичів.

Окремо правоохоронці повідомили, що в межах цього кримінального провадження раніше оголосили підозру начальниці відділу профілактики й захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради. За версією слідства, службова недбалість посадовиці могла призвести до смерті дитини.

«Наш обов’язок — забезпечити невідворотну відповідальність кожного, чиї дії або бездіяльність призвели до цієї трагедії. Саме тому прокуратура притягує до відповідальності не лише матір дитини, а й посадову особу служби у справах дітей, яка, за даними слідства, не виконала належним чином свої службові обов’язки», — зазначив керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у травні ми повідомляли, що у Броварах на Київщині сталася страшна трагедія: 38-річна жінка кілька днів приховувала смерть свого дворічного сина, сховавши його тіло в шафі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
539
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