Не висадка десанту: експерт назвав найкращий спосіб звільнення Криму

Загарбники у Криму / © Associated Press

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Ні лобовий штурм, ні десантна операція не дозволять досягти бажаного результату у звільненні тимчасово окупованого Криму.

Про це у прямому етері Еспресо заявив військовий історик і аналітик Михайло Жирохов.

За його словами, військовий досвід свідчить, що будь-яка спроба штурму або висадки десанту в Криму супроводжуватиметься величезними втратами, адже обороняти півострів значно легше, ніж наступати на нього.

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Тому, наголосив експерт, військові дії мають бути спрямовані насамперед на ізоляцію Криму, щоб російські окупанти залишилися без питної води, боєприпасів і пального.

Жирохов також нагадав історичний приклад 1920 року, коли війська генерала Врангеля були змушені залишити Крим і евакуюватися до Галліполі, а згодом до Європи, оскільки утримувати півострів стало неможливо.

Говорячи про можливу десантну операцію, аналітик звернувся до прикладів Другої світової війни. Зокрема, він згадав Керченський десант 1942 року та плацдарм «Мала земля», які, за його словами, демонструють, що подібні операції супроводжуються надзвичайно великими людськими втратами.

«Захищати Крим від таких ударів простіше, ніж наступати. Тому, я впевнений, що вся ситуація щодо Криму буде розгортатися тільки навколо його ізоляції», — прокоментував експерт.

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Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму на тлі посилення Україною кампанії ударів середньої та далекої дальності так звана «влада» оголосила надзвичайний стан.

Ми раніше інформували, що журналіст, публіцист Віталій Портников заявив, що подальша доля Криму залежить від усвідомлення політичним керівництвом РФ необхідності виправляти власну Конституцію.

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