"Не витримала закордонних умов": українка пояснила, чому вирішила повернутися з Німеччини, попри стабільність

Блогерка Галина / © скриншот з відео

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Українка на імʼя Галина вирішила повернутися додому з Німеччини, бо за кордоном їй «болить серце» і вона сумує за домом.

Своїми думками дівчина поділилася у TikTok (halynahermaniukbeauty).

Українка повертається з Німеччини

«Я повертаюся з Німеччини до України. Ось і все. Не витримала я цих шикарних закордонних умов. Не витримала я цієї стабільності. Стабільно пахаєш, стабільно дім, робота. Стабільні стреси. Стабільне безсоння. Стабільні штрафи. Стабільно височенні податки. Стабільно шикарна медицина за мільйони, яку ти не отримаєш. Стабільно незрозуміле майбутнє. Стабільно немає мрій. І ти стабільно тут ніхто», — каже Галина.

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За словами українки, така стабільність дуже важка.

«В тебе стабільно болить серце. Ти рвешся додому», — зазначила жінка.

А в Україні, за словами Галини, у неї зʼявляться мрії, точніше продовжаться ті, що були раніше.

«На мене там чекають рідні люди. На мене чекає спокій душевний», — вважає авторка відео.

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Втім, в Україні доведеться починати все з нуля. Також Галина сумнівається, що заробить там достатньо грошей для хорошого життя.

Українка Галина / © скриншот з відео

Реакція Мережі

У коментарях люди поділилися своїми думками щодо цієї теми:

«Я теж зараз в Німеччині, але тільки заради дітей… Але я знаю, що я теж повернусь додому».

«Вертайтеся, Пані, ми на вас чекаємо».

«Я теж їду додому, в Норвегії все добре, але хочу додому».

«Радію за вас, ми теж не витримуємо, плануємо повертатись».

«Якщо є куди повернутись, то чому ні?»

Українські біженці повертаються з ЄС

Зазначимо, останній рік темпи міграції з України до Німеччини помітно сповільнилися. Чистий приплив українських мігрантів знизився на 21% порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, як заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, в Україні вперше від початку повномасштабного російського вторгнення зафіксували позитивну динаміку перетину державного кордону громадянами, що виїхали раніше через війну. Протягом перших чотирьох місяців 2026 року кількість тих, хто в’їхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав, на 17 тисяч осіб.

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