Не вживаю і іншим не раджу: мер Долини на Прикарпатті порвав розпорядження про дозвіл продажу алкоголю

Не вживаю і іншим не раджу: мер Долини на Прикарпатті порвав розпорядження про дозвіл продажу алкоголю

Очільник громади пообіцяв видати розпорядження про заборону продавати міцні напої.

Мер Долини Івано-Франківської області виступив проти того, що в регіоні дозволили продавати алкоголь від 12:00 до 16:00.

Пр це очільник Долинської громади заявив у своєму відеозверненні.

"Сам не вживаю, й іншим раджу, хто ще вживає – відмовитися від такого. Переконаний, що це є генетична зброя проти нашого народу. Відповідно до закону про правовий режим воєнного часу, в принципі продаж алкогольних напоїв не дозволяється", - наголосив він.

Слід зауважити, що було підготовлене розпорядження про дозвіл продажу алкоголю в Долині. Втім, міський голова заявив, що підписувати його не буде.

Крім того, він порвав документ і наголосив, що міськрада підготує документ про заборону продавати алкогольні напої.

✅Коротко про стан справ у громаді та нашу роботу. А також бонус: чи буде дозволено продаж алкоголю у Долинський громаді... Що думаєте з цього приводу? Діліться думками у коментарях Опубликовано Іван Дирів Четверг, 7 апреля 2022 г.

"Попрошу юристів підготувати документ для заборони продажу будь-яких алкогольних напоїв у нашій громаді. Ми попрацюємо, щоб це розпорядження було законне і відповідало всім вимогам", - наголосив він.

Як повідомлялося, від 1 квітня у столичних магазинах дозволили продавати алкоголь. Втім, відпускатимуть напої з градусом лише від 11:00 до 16:00.

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