“Не є сином чиновника і мав проблеми із законом”: у прокуратурі розповіли про винуватця ДТП у Харкові

“Не є сином чиновника і мав проблеми із законом”: у прокуратурі розповіли про винуватця ДТП у Харкові

Після ДТП водій зробив тест на алкоголь через "Драгер".

Водія, який напередодні збив у Харкові двох дітей на пішохідному переході, притягували до відповідальності за іншу аварію місяць тому.

Про це УНН повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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“Наразі готується підозра водію за ч. 2 ст. 286 ККУ. Після ДТП він склав тест на алкоголь через "Драгер", у стані алкогольного сп’яніння водій не був. Сьогодні очікуються хімічні аналізи стану наркотичного сп’яніння”, — повідомив Чубенко.

“Водій Toyota не є сином одного з чиновників Харківської області. Водій має посвідчення водія, позбавлення права на керування автомобілем у нього на момент ДТП не було. Буквально місяць тому чоловіка притягували до адміністративної відповідальності за скоєння ДТП без потерпілих”, — додав речник прокуратури.

З його слів, водієві - 34 роки, офіційно ніде не працює. Здав кров та сечу після ДТП. Чоловік пояснив, що збив людей, бо відволікся на телефон. Також водій повідомляє, що не був у стані наркотичного сп’яніння за кермом.

Автомобіль належить юридичній особі, інформації про незаконність керування водієм автомобілем наразі немає, тобто представники фірми найімовірніше дали винуватцю ДТП автомобіль у користування.

Нагадаємо, дорожня пригода сталася 11 листопада приблизно о 15:20 на харківському проспекті Науки. Автомобіль Toyota Land Cruiser їхав на червоне світло та збив на пішохідному переході школярів – хлопчика та дівчинку. Обох доправили до лікарні.

Водія, 34-річного чоловіка, затримано. Поліцейські припускають, що чоловік, який збив дітей, перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Його затримали та направили на проходження тесту на наркотики.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook написав, що раніше цей чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за статтею за незаконне виробництво чи зберігання наркотичних речовин, але справа чомусь була закрита і не дійшла до суду. За словами чиновника, винуватець ДТП обов'язково відповість за скоєне.

Раніше стало відомо, що підозрюваний перед ДТП забирав "закладку" та порушував ПДР. Очевидці зробили відеозапис того, як водій щось шукав біля бордюру, потім поклав знайдене до кишені та поїхав.

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