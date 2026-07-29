МЗС України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана 2026

У МЗС закликали хасидів не їхати до України / © ТСН

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Міністерство закордонних справ України рекомендувало іноземним паломникам-хасидам утриматися від поїздок до Умані на святкування Рош га-Шана 2026 року. Як і протягом всіх попередніх років під час повномасштабної війни, хасидів закликали не їхати до України через питання безпеки.

Про це заздалегідь повідомили у МЗС України.

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Хасидам рекомендували не їхати до України на Рош га-Шана 2026

У відомстві наголосили, що в умовах повномасштабної війни не можуть гарантувати паломникам повну безпеку на всій території України.

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«Триваюча вже понад чотири роки повномасштабна агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських міст і громад, цивільної й транспортної інфраструктури, постійний російський терор, диверсії та провокації становлять реальні загрози життю і безпеці людей», — пояснили в МЗС.

Дипломати звернулися до вірян з проханням реалістично оцінювати ситуацію та враховувати те, що безпеку їм гарантувати не можуть через постійні російські ракетні удари.

Якщо ж паломники все одно наважаться вирушити до Черкащини, їм доведеться зважати на обмеження воєнного стану та логістичні виклики. Зокрема, в Україні для паломників діятимуть обмеження свободи пересування, комендантська година, посилене патрулювання, заборона на масові зібрання, а також застосування примусових заходів до тих, хто не дотримується обмежень.

У МЗС додали, що у паломників-хасидів можуть виникнути труднощі з логістикою, оскільки наземне сполучення нині перевантажене. Також паломникам варто зважати на те, що систематичні обстріли транспортної інфраструктури спричиняють затримки.

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Окремо виділили те, що в Умані бракує цивільних сховищ, здатних вмістити таку кількість людей у місцях масового скупчення.

Також це велике навантаження на медицину, адже місцеві лікарні не мають ресурсів для повноцінного обслуговування такої кількості прочан.

Окрім цього, паломникам, які все ж прибудуть до міста, наполегливо рекомендують заздалегідь ознайомитися з офіційною інформаційною довідкою щодо правил сплати туристичного збору.

Україна та Ізраїль разом стежили за безпекою паломників

Нагадаємо, торік Україна та Ізраїль разом стежили за безпекою паломників-хасидів, які приїхали до Умані на свято Рош га-Шана.

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Сторони розробили план залучення поліцейських, медиків і волонтерів обох країн, а також створення мережі безпеки на місці та прикордонних переходах під координацією головного рабина України Моше Асмана

Попри те, що всі попередні роки Україна закликала паломників утриматися від поїздок до країни, де триває війна, хасиди продовжили приїжджати.

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