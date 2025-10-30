Не їло три дні: літнє подружжя пройшло 16 км пішки з фронтового міста на Донеччині

Евакуйоване подружжя з Торського / © Національна поліція Донецької області

На Донеччині поліцейські евакуювали літнє подружжя, яке дісталося до Лимана з фронтового села Торське пішки, подолавши 16 кілометрів. Люди не їли три дні, а їхній будинок був повністю зруйнований під час обстрілу. Загалом правоохоронці евакуювали п’ятьох осіб.

Про це повідомила поліція Донецької області та загін «Білі янголи» на YouTube-каналі.

Важкий шлях до порятунку

Торське, де зараз точаться важкі бої, щоденно перебуває під щільними ворожими ударами. Подружжя ховалося від обстрілів у погребі, але навіть підвал не гарантував безпеки. Після чергового влучання людям ледь вдалося вискочити з підвалу, а їхній будинок був повністю знищений вогнем. Залишившись без даху над головою та засобів до існування, вони вирішили евакуюватись.

«Три дні не їли. Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман. О 9 ранку вийшли та десь близько 14-ї дійшли», — розповів чоловік.

Пішки, тримаючись за велосипед, щоб підтримувати рівновагу, пенсіонери йшли близько п’яти годин. Жінка змушена була зняти взуття та йти боса, оскільки черевики натерли їй ноги до ран. Подолавши довгий шлях, вони зупинилися в людей у Лимані, оскільки жінці стало зле із серцем.

«Білі янголи» поспішають, попри дрони

Через постійні та інтенсивні атаки російських військ кількість заявок на евакуацію у Лиманській громаді зростає, цього разу до поліції надійшло 10 термінових звернень.

Пересування в районі ускладнене через високу активність ворожих дронів-камікадзе. Тому поліцейські з групи «Білі янголи» ретельно планують маршрути, щоб максимально швидко забрати всіх охочих і не потрапити під обстріл.

Врятованих жителів поліцейські доставили до безпечної локації. Там на них вже чекали волонтери загону швидкого реагування «Червоний хрест», які допоможуть людям дістатися до родичів в інших, безпечніших регіонах країни.

Нагадаємо, з Куп’янська 28 разів евакуювали одну й ту ж сім’ю. Подружжя похилого віку постійно поверталося додому, щоб доглядати город.