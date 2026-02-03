Втрати РФ (ілюстративне фото) / © Associated Press

У піхотних підрозділах російських окупаційних військ спостерігається системний занепад логістики, через що військові РФ на позиціях тривалий час залишаються без їжі та води.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розмові, опублікованій розвідкою, російський військовослужбовець скаржиться на повну відсутність продовольчого забезпечення. За його словами, через голод він критично втратив вагу, а його фізичний стан — виснажений. Військовий РФ зазначає, що форма на ньому «висить як на вішалці», а від нього самого «залишилися лише шкіра, кістки та борода».

У ГУР наголосили, що подібні свідчення підтверджують нездатність російського командування налагодити базове постачання своїх підрозділів на передовій. Військові на позиціях фактично покинуті напризволяще без належного харчування та питної води. На тлі деградації умов служби в ГУР МО вкотре нагадали російським військовим про можливість здатися в полон.

Нагадаємо, поранений військовослужбовець 5-го батальйону 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони вийшов з полону та вивів із собою двох російських військових.

Станом на ранок 3 лютого ЗСУ знищили 1 242 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 760 військових. Дані уточнюються.