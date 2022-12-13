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Не їжте це після сорока: вчені назвали продукт, який заборонено вживати в цьому віці

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1663
Час на прочитання
2 хв
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Не їжте це після сорока: вчені назвали продукт, який заборонено вживати в цьому віці

Що не можна їсти після сорока / Фото: Pexels

Існує один продукт, який не можна їсти після сорока. Хоча багато хто продовжує додавати його до своїх страв. Він має високий процент жиру та може практично повністю знищити метаболізм. Читайте в матеріалі ТСН.ua, про що йдеться.

Вчені вже давно усвідомили, що метаболізм з віком перестає працювати так, як нам би того хотілося. Тому його потрібно всіляко підтримувати. Як пишуть в "Shefinds", щоб і після сорока років вага залишалася в нормі, варто переглянути щоденний раціон. На жаль, конкретні продукти з нього доведеться викинути. Зокрема, бекон, який багатьом до вподоби.

За словами дієтологині Лізи Річардс, надто велика кількість жирів, які негативно впливають на здоров'я, а також висока калорійність, роблять бекон саме тим продуктом, який здатний призвести до збільшення ваги та розвитку серцево-судинних захворювань.

З Лізою погоджуються й інші експерти зі здорового харчування. На їхню думку, перероблене м'ясо, яким і є бекон, можна назвати одним з найгірших продуктів, коли йдеться про здоров'я.

Чому бекон варто уникати тим, кому "за сорок"

За словами Річардс, до складу бекону входить дуже багато жирів (50% зі всіх компонентів). Хоча деякі з них мононенасичені (10%) і є корисними для людського організм (такі ж містяться, наприклад, в рибі), однак більша половина може завдати непоправної шкоди здоров'ю та негативно відбитися на талії.

І жири не єдина причина, чому бекон після сорока краще не їсти. Цей продукт надзвичайно калорійний. Така комбінація жирів та калорійності стає причиною справжнього хаосу як всередині організму, так і зовні. Метаболізм, який в цьому віці і так починає слабшати, страждає ще більше. Тому здоров'я погіршується, а вага зростає.

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Дата публікації
Перегляди
1663
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