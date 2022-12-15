Не їжте це, щоб не облисіти: продукти, які провокують випадіння волосся

Фахівці назвали продукти, які можуть стати причиною випадіння волосся у жінок та чоловіків. А також ті, що допоможуть зробити зачіску густішою. Читайте про це більше в матеріалі ТСН.ua.

Продукти, які ми їмо щодня, впливають на здоров'я тіла та зовнішній вигляд. За словами трихологів Амра Салема та Янніс Джанцидес, деякі з них можуть навіть допомогти в профілактиці облисіння. Однак, існують і такі продукти, які викликають сильне випадіння волосся. Тому їх кразще взагалі прибрати зі свого раціону.

Чому випадає волосся: перелік продуктів, які вживати не слід

Серед тих продуктів, які провокують облисіння, фахівці назвали оброблені закусування. Особливо варто виключити зі свого раціону чипси, до складу яких входить багато жирів. Вони можуть не лише призвести до випадіння волосся, але й стати причиною розвитку небезпечних хвороб, як от захворювань серця.

Також намагайтеся уникати солодощів, зокрема цукерок. Не менш небезпечними для густого волосся є пластівці для сніданку і газовані солодкі напої. Всі ці продукти містять велику кількість цукру, натрію та солі, а тому можуть спровокувати не лише облисіння, але й появу лупи.

Радять експерти відмовитися від постійного споживання суші. В їхньому складі часто є багато солі, яка стає причиною активного виділення жиру шкірою голови, що стає причиною випадіння волосся.

Що їсти для здорового та густого волосся

Щоб зробити волосся здоровішим і провести профілактику випадіння, потрібно додати до свого щоденного раціону яйця та листову зелень. До їх складу входить вітамін А, який дуже потрібен для активного росту. А ще не забувайте смакувати батат. Солодка картопля допоможе забути про випадіння волосся раз і назавжди.