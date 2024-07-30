Не з’явився до ТЦК за повісткою через хворобу: адвокат порадив, що робити

Військовозобов’язані мають право не з’явитися до ТЦК та СП за повісткою через хворобу. У такому разі треба буде про це повідомити військкомату та надати медичну довідку, видану державною чи комунальною медустановою. Документи із приватних медзакладів не підійдуть.

Детально про це розповів адвокат Андрій Межирицький на сайті B2Bconsult.

Адвокат нагадав, що відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", хвороба є поважною причиною неприбуття військовозобов’язаного до ТЦК у строк, визначений у повістці (будь-якій).

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"У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці територіального центру комплектування та соціальної підтримки або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів", – пояснив Межирицький.

Він наголосив, що незалежно від тривалості лікарняного, необхідно з’явитися до ТЦК не пізніше 10 днів від дати, визначеної у повістці. Це за умови, що військовозобов’язаний повідомить про неможливість своєчасної появи протягом трьох днів.

"Проте, оскільки факт повідомлення про неможливість явки в будь-який інший спосіб, окрім особистої явки, неможливо підтвердити та зафіксувати, то належним способом виконання обов'язку буде самостійна явка до ТЦК та СП протягом семи днів з дати, коли відпали причини, що унеможливлювали своєчасну явку (тобто в вашому випадку – протягом 7 днів з дати закриття лікарняного)", – пояснив адвокат.

Нагадаємо, раніше речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін розповів, яке покарання загрожує військовозобов’язаним, які не прийшли до військкомату за повісткою.

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