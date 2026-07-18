Не за протести, а за викрадення бійцями юнака: Генштаб про догану командиру "Вовків Да Вінчі"

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У Генштабі пояснили, що догану командиру «Вовків Да Вінчі» Сергію Філімонову оголосили не за підтримку протестів у Києві, а за те, що його бійці у травні влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця і жорстоко його побили.

Про це йдеться у заяві Генштабу.

У Генштабі повідомили, що службове розслідування по Філімонову та його бійцях тривало з травня. За його результатами, майора Сергія Філімонова наказом головнокомандувача ЗСУ притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

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Йдеться про результати службового розслідування події, яка сталася 1 травня 2026 року в місті Шахтарське на Дніпропетровщині. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 ошб.

Їм було повідомлено про підозру:

за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»;

частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство».

«Службовим розслідуванням встановлено, що майор Сергій Філімонов допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України», — зазначили у Генштабі.

Крім майора Сергія Філімонова дисциплінарні стягнення Генштаб наклав й на інших військовослужбовців цієї військової частини.

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Нагадаємо, що 1 травня у місті Шахтарське на Дніпропетровщині троє чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця.

Як виявилося, до інциденту причетні бійці батальйону «Вовки да Вінчі». Зазначалося, що нападники намагалися потрапити всередину магазину, що вже не працював, де в той час перебували охоронниця та її 20-річний знайомий.

Вони стали бити 20-річного хлопця. Зловмисники силоміць заштовхали потерпілого, який уже знепритомнів від ударів, до свого автомобіля. Тікаючи з місця події, вони здійснили кілька пострілів у бік магазину.

Нагадаємо, командир «Вовків Да Вінчі» Сергій Філімонов заявив про догану від Олександра Сирського на тлі повідомлень про вимогу до комбригів записати відео на підтримку головнокомандувача ЗСУ.

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Раніше олонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, а також джерела «Української правди» повідомили, що командирам українських бригад надійшов наказ: записати та оприлюднити в мережі відеозвернення на підтримку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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