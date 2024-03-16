Не забувайте переглядати чек в магазині: ось як українців дурять на касі

Дехто в магазині завжди сумлінно перевіряє чек, а інші на нього навіть і не глянуть. А дарма. Існує ряд ситуацій, коли саме товарний чек допоможе встановити, хто правий, а хто — ні.

Є ще й третій тип людей. Вони, зазвичай, зберігають чеки за якусь велику та серйозну покупку, але викидають, не дивлячись, чеки, отримані в супермаркеті. Але споживачам краще завжди в них заглядати. І ось чому.

Давайте спробуємо уявити ситуацію, що ви накупили багато різних продуктів. Втримати весь перелік в голові досить складно. А касир може, ненароком чи ні, двічі пробити один і той же товар. Саме за допомогою чеку можна встановити істину і не переплачувати. А якщо не перевіряти, виявити, що вас обрахували, дійсно складно.

Ще одне доволі розповсюджена ситуація: часто буває, що вартість товару на касі не відповідає його ціннику на прилавку. Тільки за допомогою чеку ви можете довести свою правоту, показавши його касиру чи адміністратору.

Третя ситуація пов'язана вже з якістю товару. Наприклад, ви придбали твердий сир у пакуванні. Термін придатності був вказаний нормальний. Прийшли додому, розкрили і побачили, що на поверхні з'явилася цвіль. Без чека ви не зможете довести, що продукт був куплений вами в певному магазині чи супермаркеті.

Окремо варто поговорити про акції. Часом на прилавку деякі товари вказані з акційною ціною, а на касі їх пробивають за повною. Аргумент касира може бути доволі банальним — акція вже закінчилася, а цінники ще не поміняли. Насправді, це порушення прав споживача. І ви маєте повне право поскаржитися на дії торгівельної мережі. Чек же в цій ситуації допоможе довести, чому саме ви написали скаргу.

І це далеко не весь перелік, коли товарний чек допомагає вирішити спірні питання.

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