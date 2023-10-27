Не задекларувала майже 2 мільйони гривень: ДБР завершило розслідування щодо керівниці одного з обласних підрозділів ДПС

Вона не вказала в документі за 2021 рік отримання нею та чоловіком доходу у сумі 1,9 мільйона гривень.

В Україні ДБР завершило досудове розслідування стосовно керівниці одного з обласних підрозділів податкової, яка не вказала в декларації майже 2 мільйони гривень.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці завершили розслідування стосовно керівниці одного з обласних підрозділів ДПС, яка межує зі столичним регіоном. Жінка вказала недостовірну інформацію у своїй декларації.

Вона не вказала в документі за 2021 рік отримання нею та чоловіком доходу у сумі 1,9 мільйона гривень.

“Вона не зазначила дохід на понад 1 мільйон гривень від продажу квартири, яка знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, двох земельних ділянок, а також зарплату чоловіка у розмірі 803 тисячі гривень та його пенсії на суму 102 тисячі гривень”, - розповіли в ДБР.

Там також додали, що квартира в Криму була продана у 2021 році за допомогою знайомої чиновниці. Отримані від продажу мільйони рублів були перераховані на рахунок у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС.

“Керівниця одного з обласних підрозділів Державної податкової служби обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років”, - зазначили в ДБР.

Нагадаємо, що суд розглядає подовження запобіжного заходу Коломойському.