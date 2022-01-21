Не західна Україна: до "помаранчевої" зони через COVID-19 перейшов черговий регіон

Не західна Україна: до "помаранчевої" зони через COVID-19 перейшов черговий регіон

У "помаранчевій" зоні карантину вже вісім областей України.

В Україні станом на 21 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже вісім областей у "помаранчевій" зоні, одна з них близька до "червоної" зони.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Помаранчевими" нині є Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Чернігівська області. Остання перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони сьогодні.

У Чернігівській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 22,6% за дозволеного максиму 20%.

Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування значно перевищує норму і сягає 33,6%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 101,5%, днем раніше було - 108,4%.

Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 86,2 за норми до 60 на 100 тис. населення, напередодні було - 81,5.

Міністерство охорони здоров’я України

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні розпочався спалах коронавірусу.

Крім того, наразі найскладніша ситуація у західній частині країни. Під загрозою введення "червоної" зони Івано-Франківська область.

Раніше в Івано-Франківській ОДА анонсували посилення обмежень через COVID-19.

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