Не захоплення території: Снайдер назвав моральну перемогу, яку Росія може отримати над Україною

Головна мета Росії у війні проти України це зменшення населення останньої, щоб люди стали розпорошеними по світу і від того "якомога менш українськими".

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Таку думку висловив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, виступаючи в ролі модератора на сесії "Горизонти України", повідомляє Укрінформ.

"Якщо мета війни Росії – зробити українське населення якомога меншим, якомога менш українським і якомога більш розпорошеним, то мільйони українців, які виїжджають з країни й не повертаються, — це також і військова, і, так би мовити, моральна перемога для Росії", – зазначив Снайдер.

Він зазначив, що вже тепер багато здібних українців, які представляють різні професії, знаходяться поза межами власної держави.

"Мільйони з них нині перебувають у країнах Європейського Союзу, і Україні потрібно, щоб саме ці люди повернулися. Це не просто економічне питання. Це проблема… геноциду", – зауважив історик.

Снайдер заявив, що країнам Європи необхідно буде розробити "формальні механізми, які стимулюватимуть людей або допомагатимуть їм повернутися назад в Україну", оскільки "це не станеться саме по собі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС Польщі закликають готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Чехії платитимуть українцям, які повертаються додому.

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