"Не захотіли у потойбічний світ": під Черніговом в полон теробороні здалися шестеро окупантів на чолі з майором

"Не захотіли у потойбічний світ": під Черніговом в полон теробороні здалися шестеро окупантів на чолі з майором

Окупанти побачили, як українські захисники розгромили сусідній блокпост і вирішили не ризикувати.

Силам територіальної оборони Срібнянської громади Чернігівської області здалися в полон шестеро окупантів на чолі з майором російської армії.

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Про це повідомляє місцеве видання “Газета Срібнянщина”.

“Шість вояків на чолі з майором-розвідиком, дізнавшись, що сталося вночі з їхнім сусіднім блокпостом, не захотіли бути наступними на шляху у потойбічний світ і здалися в полон у найближчому селі. Що й врятувало їм життя”, – йдеться у повідомленні.

Збройні сили України працюють над звільненням з полону мерів, які були насильницьким шляхом захоплені російськими окупантами. Про це віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у відеозверненні ввечері 15 березня.

Нагадаємо, напередодні, 14 березня, відбулася евакуація населення з потерпілих від російських обстрілів регіонів. Втім, з десяти коридорів спрацювало лише сім. Було вивезено близько чотирьох тисяч людей. Зокрема, у Київській області врятовано 2028 людей, у Луганській - 1780 людей.

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