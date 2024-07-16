"Не захотів грати в лотерею з повістками": спортивний журналіст пішов добровольцем в ЗСУ

Болотніков заявив, що "не став грати в лотерею з повістками – знайшов вакансію і пішов добровільно".

Відомий спортивний журналіст та блогер Сергій Болотніков повідомив про те, що вирішив добровільно мобілізуватися до лав української армії.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

"Колись в мене будуть внуки і вони запитають: "Діду, а як ти потрапив на війну?". Я відповім: "Ну, захотілось якось Сеньківу шаурми", – жартома пише журналіст.

Болотніков заявив, що "не став грати в лотерею з повістками – знайшов вакансію і пішов добровільно".

Раніше його колега і волонтер Андрій Сеньків повідомив, що був мобілізований і отримав повістку.

"Запитали, чи хочу служити в армії. Відповів, що хочу, але не зараз, бо в домашніх шортах і без телефона. Тому попросив виписати мені повістку. Через 5 хвилин вони повернулися й виписали повістку на 10 червня. Тобто, після зустрічі з ТЦК мене не загребли, не запакували, не побили – я доїв шаурму, пішов додому, а потім пограв у баскетбол. 10 червня пішов у ТЦК", – написав Сеньків у Твіттері.

Андрій Сеньків (посередині)

Також Сеньків розповів про деталі свого перебування у ТЦК і відправлення до навчального центру.

Нагадаємо, що окремий батальйон "Вовки Да Вінчі" набирає добровольців з можливістю пройти пробну пятиденну підготовку.

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