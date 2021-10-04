Не закопали небіжчика: під Дніпром спалахнув скандал через неякісні ритуальні послуги

Не закопали небіжчика: під Дніпром спалахнув скандал через неякісні ритуальні послуги

Рідні та друзі покійника виявили не до кінця закопану могилу.

У Жовтих Водах Дніпропетровської області спалахнув скандал через могилу. Працівники КП "Ритуальні послуги" виконали роботу на сяк-так, чим обурили родичів і друзів померлого.

Про це повідомила в соцмережі депутатка Жовтоводської міськради Наталія Шум.

За її словами, працівники КП недбало поставилися до своєї роботи і не закопали могили.

"Попрощалися з хорошою людиною, замовили послуги у КП "Ритуальні послуги". Приїхали, немає слів", - розповідає жінка.

Через це у соцмережі спалахнув скандал, а світлини неякісної роботи комунальників дійшли до міського голови Дмитра Ханіса.

"На кладовищі трапився дуже прикрий випадок. Робітник КП "Ритуальні послуги" не закопав до кінця 2 могили, покинув лопати і пішов. Проблему швидко вирішили: інший робітник підприємства все привів до належного стану. Я прошу вибачення у родичів та близьких померлих. Подібні ситуації неприпустимі. Я обов'язково проконтролюю, щоб винних було покарано і я вже віддав відповідні розпорядження. На жаль, не всі робітники працюють сумлінно", - написав Ханіс.

В підтвердження його слів у мережі з'явилося відео, на якому видно, як комунальники закопують могили.

Нагадаємо, що у Харківській області в місті Богодухів із моргу родині замість тіла батька віддали чужу небіжчицю. Рідні підміни не помітили, бо труна була закрита, 71-річний пенсіонер інфікувався коронавірусом і лежав у "ковідному" відділенні.

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