Не залишає шансів: військовий експерт назвав ключові переваги F-16 над будь-яким російським літаком

Україні вкрай потрібні сучасні винищувачі для контрнаступу та прикриття неба.
В повітряному бою, який відбудеться між F-16 і будь-яким російським літаком, перевага буде на боці F-16 з багатьох причин.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
Три основні причини
1. F-16 побудований і пофарбований таким чином, що він має невеличку ефективно відбиваючу поверхню. Тобто з точки зору електромагнітних хвиль, радіолокації, він виглядає як невелика ціль. Його можна побачити, коли він вже підлетів доволі близько.
2. Бортові радари F-16 працюють на 70-100 кілометрів далі, ніж будь-який літак РФ.
3. Ракети, якими оснащений F-16, стріляють на 50-100 далі, ніж ракети російських літаків.
"Тобто, замикаючи коло: він (F-16 – ред.) виглядає більш маленьким, він далі бачить і він далі стріляє. В повітряному бою в цілому у російських літаків шансів перемогти F-16 майже немає", – підсумував Гетьман.
Раніше американський президент Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. У Пентагоні нагадали, що за процес підготовки відповідають Данія й Нідерланди.
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