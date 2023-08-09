Не залишає шансів: військовий експерт назвав ключові переваги F-16 над будь-яким російським літаком

Україні вкрай потрібні сучасні винищувачі для контрнаступу та прикриття неба.

В повітряному бою, який відбудеться між F-16 і будь-яким російським літаком, перевага буде на боці F-16 з багатьох причин.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.