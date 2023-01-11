Не залишайте ці речі в автомобілі, коли надворі мороз

Речі та продукти, які, якщо їх залишити в машині при морозі можуть не лише зіпсуватися, але й стати небезпечними.

Часто водії залишають в авто якісь речі, не замислюючись, що з ними може статися під час морозів, з надією, що холод їм не зашкодить.

Huffpost нагадує, які речі все ж таким варто не залишати в машині під час холодів.

Ліки та медикаменти

Температура зберігання більшості медикаментів 15–25 °C. Деякі препарати слід тримати у прохолодному (8–15 °C) чи холодному місці (2–8 °C), з умовами зберігання обов'язково потрібно ознайомитись в інструкції. При заморожуванні багато медикаментів втрачають свою ефективність, це щонайменше, а то і можуть нашкодити. змінити властивості або втратити ефективність. А якщо ліків ампулах та скляних флаконів, при морозі їхнє упаковування може просто зруйнуватися.

Газовані напої

Вода при замерзанні розширюється, вуглекислий газ, що є в таких напоях створює ще більший тиск. Як наслідок, напої в бляшанках можуть вибухнути. Причому внаслідок такого вибуху можуть постраждати не лише автомобілі, а й люди.

Консерви

Продукти всередині банок також можуть розширюватися при заморожуванні, що може призвести до того самого вибуху. Внаслідок розширення та набухання банки, вона може втратити свою герметичність, що дозволить бактеріям проникнути всередину.

Яйця

Якщо ви залишите яйця в авто на морозі, шкарлупа може тріснути. Після того, як шкаралупа яєць трісне, їсти вже їх буде небезпечно. Навіть, якщо яйця не тріснуть, після заморозки вони вже не будуть такими смачними та втратять частину корисних властивостей.

Напівпустий бензобак

Але якщо на вулиці особливо холодно, ви можете подумати, щоб залишити машину з невеликою кількістю бензину в баку. Невелика кількість бензину звичайно не замерзне у вашому баку, все буде гаразд, але можна зіткнутися з деякими іншими проблемами.

Холодний газ стає густим та важким, змушуючи паливну помпу працювати старанніше та потенційно скорочуючи термін його служби. Крім того, будь-яка вода або пара у паливній системі можуть замерзнути та заблокувати паливну магістраль. Дизельне паливо має вищу температуру замерзання, тому обов'язково використовуйте антифризні присадки, якщо паркуєтеся при низьких температурах. І не плануйте їхати надто далеко на низькому рівні палива у баці, коли холодно — підвищена в'язкість палива "обдурить" манометр, змусить бензобак показувати вищий рівень, ніж насправді.

Мобільний телефон, планшет

Так само як висока температура, низька може вплинути на продуктивність приладів. Використання телефону за межами рекомендованого діапазону від 0 до 35 ° C може тимчасово скоротити термін служби акумулятора і навіть викликати його відключення. Проте батарея повернеться до норми, коли нормалізується температура навколишнього середовища.

Музичні інструменти

Ну і нарешті, якщо ви граєте на музичних інструментах і раптом перевозили гітару в машині, не забудьте забрати її звідти, якщо очікуєте морозну ніч. Холодна температура може спричинити стиснення музичних інструментів, що спричиняє цілий ряд проблем. У кращому випадку вони можуть вийти з ладу. А інструменти, виготовлені з дерева, можуть розтріскатись, що дуже важко виправити.

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