"Не залишайтесь у кам'яному віці": лікар розповів, чи допомагають від "ковіду" вітаміни С, Д та цинк

Як вітаміни С, Д та цинк впливають на перебіг COVID-19, розповів медик Тарас Жиравецький.
Вживання вітамінів С, Д та цинку жодним чином не впливають на перебіг коронавірусної хвороби. Ба більше, неправильне чи надмірне їхнє вживання може нашкодити організму.
Про це повідомив головний лікар одного із діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький на своєму каналі в Telegram.
"Не залишайтесь у кам‘яному віці. Насправді вітамін С, вітамін Д та цинк так впливають на перебіг "ковіду", як гомеопатія чи народна медицина…але якщо вам особисто це допомагає, то вас ніхто не зупинить", - написав медик.
Лікар попередив про ймовірні побічні реакції на згадані вітаміни і цинк.
"Єдине нагадую, що від цинку часто дуже сильно нудить, від вітаміну С можна отримати алергічний висип на шкірі, ну з вітаміном Д у великих дозах можете самі прочитати інструкцію… тому коли у вас підтвердять "ковід" згадайте, що ми зараз у 2021 році", - підсумував Тарас Жиравецький.
Нагадаємо, раніше лікар розповів, чи можуть вакциновані заразитися коронавірусом та інфікувати інших.