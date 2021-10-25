"Не залишайтесь у кам'яному віці": лікар розповів, чи допомагають від "ковіду" вітаміни С, Д та цинк

"Не залишайтесь у кам'яному віці": лікар розповів, чи допомагають від "ковіду" вітаміни С, Д та цинк

Як вітаміни С, Д та цинк впливають на перебіг COVID-19, розповів медик Тарас Жиравецький.

Вживання вітамінів С, Д та цинку жодним чином не впливають на перебіг коронавірусної хвороби. Ба більше, неправильне чи надмірне їхнє вживання може нашкодити організму.

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Про це повідомив головний лікар одного із діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький на своєму каналі в Telegram.

"Не залишайтесь у кам‘яному віці. Насправді вітамін С, вітамін Д та цинк так впливають на перебіг "ковіду", як гомеопатія чи народна медицина…але якщо вам особисто це допомагає, то вас ніхто не зупинить", - написав медик.

Лікар попередив про ймовірні побічні реакції на згадані вітаміни і цинк.

"Єдине нагадую, що від цинку часто дуже сильно нудить, від вітаміну С можна отримати алергічний висип на шкірі, ну з вітаміном Д у великих дозах можете самі прочитати інструкцію… тому коли у вас підтвердять "ковід" згадайте, що ми зараз у 2021 році", - підсумував Тарас Жиравецький.

Нагадаємо, раніше лікар розповів, чи можуть вакциновані заразитися коронавірусом та інфікувати інших.

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