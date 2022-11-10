"Не залишили ворогу іншого виходу, ніж втікати": Залужний повідомив, скільки населених пунктів звільнили ЗСУ за добу

Українські захисники продовжують звільняти Херсонщину та Миколаївщину від російських окупантів. Лише за вчора, 9 листопада, ЗСУ звільнили від загарбників 12 населених пунктів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв км", - повідомив Залужний.

Він додав, що на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування ЗСУ в глибину оборони противника склало до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

"Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі. За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій", - зауважив Залужний.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ наголосили, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині ще триває, тому інформацію про відхід ЗС РФ не можуть ані спростувати, ані підтвердити.

У британській розвідці вважають, що ЗС РФ будуть вразливими для ЗСУ під час перетину Дніпра. Операція з відведення військ може зайняти від кількох днів до кількох тижнів.

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