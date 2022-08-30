"Не залишилося їжі та води, і 7 роту всю роз**чили": ЗСУ взяли в кільце окупантів на Харківщині (перехоплення)

Російські окупанти потрапили в оточення ЗСУ на одній з ділянок на Харківщині.

Через це вони виявилися без постачання, а їхніх побратимів на позиціях поруч, ЗСУ просто понищили.

Про це свідчить розмова 2-х окупантів, яку перехопило ГУР Міноборони.

Один із окупантів телефонує іншому і запитує, як в того справи. Останній говорить, що вони оточені ЗСУ з усіх боків.

" У нас нічого не залишилося: ні їжі, ні води. Зв'язку теж немає. П**дець, такі справи. Вони наколо нас стоять. 7-му роту взагалі розх**рили. Всіх, нікого, здається, не залишилося. Комбат втік", - розповів окупант.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України вважають, що рішення президента РФ Володимира Путіна збільшити чисельність військ не допоможе досягнути успіхів у війні.

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