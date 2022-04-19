Не залишилося жодної бригади російської морської піхоти, яка не зазнала втрат в Україні - аналітики CIT

В Україні ЗСУ сильно "прорідили" підрозділи морської піхоти РФ.
В Україні Збройні Сили попатрошили морську піхоту Російської федерації, через що немає жодного підрозділу морпіхів окупантв, де б не було втрат.
Такого висновку дійшли аналітики з групи Conflict Intelligence Team (CIT).
"Не залишилося бригади російської морської піхоти, яка б не зазнала втрат в Україні. Їхні втрати помітні у світлі чуток про можливий подальший напад на Молдову. Якщо боєздатні підрозділи багато в чому втрачені, нападати на Молдову, Польщу чи країни Балтії нема чим", – повідомили у CIT.
Аналітики акцентували увагу на тому, що морська піхота є одним із найбільш боєздатних та підготовлених підрозділів Росії.
Нагадаємо, що в Україні ЗСУ знищили загін російського СОБРа. В живих з 50 росіян залишилися 6. Більшість тіл загиблих військовослужбовців залишились на території України.