Підозрювана / © Поліція Сумської області

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На Сумщині правоохоронці викрили 39-річну працівницю моргу, яку підозрюють у систематичному викраденні особистих речей загиблих українських військових. Жінка забирала гроші, коштовності та навіть дрібні речі полеглих захисників.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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За даними слідства, підозрювана працювала молодшою медичною сестрою в районному відділенні обласного бюро судово-медичної експертизи. Вона мала безперешкодний доступ до тіл загиблих військових, яких доправляли для проведення судово-медичних досліджень.

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«Керуючись корисливими мотивами та нехтуючи шанобливим ставленням до військових, які загинули захищаючи країну, 39-річна жінка систематично оббирала померлих воїнів», — зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, коли ніхто не бачив, працівниця моргу забирала з кишень загиблих військових гроші та цінні речі. Також, за інформацією поліції, вона знімала з тіл померлих коштовності.

«Фігурантка не соромилась брати навіть звичайні дрібниці. Поліцейські задокументували як в одному з випадків зловмисниця окрім грошей навіть „забрала“ у покійника пачку з цигарками», — йдеться в повідомленні.

Слідчі дії / © Поліція Сумської області

Слідчі дії / © Поліція Сумської області

Жінку затримали на гарячому та повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння предметами, що перебувають на тілі померлого, вчинене з корисливих мотивів.

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Підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

До викриття працівниці моргу долучилися оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції, слідчі Охтирського районного відділу поліції та співробітники військової контррозвідки СБУ. Викриттю підозрюваної також сприяв Об’єднаний центр забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Охтирська окружна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція затримала дівчину, яка на замовлення спецслужб РФ отруїла іноземця, який служив у ЗСУ.

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