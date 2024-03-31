Не запустив жодної ракети: речник ВМС розповів про "носія ракет-невдаху", що єдиним залишився в Криму

Російський флот фактично чи не в повному складі покинув український півострів.

Росіяни вивели з тимчасово окупованого Криму майже весь свій флот. З ракетоносіїв там залишився лише один "невдаха" – "Циклон", який поки не запустив жодної ракети.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Майже весь російський флот – основна сила і бойова міць окупантів у Криму – перебазувався.

"Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет – фактично всі перебазовані, окрім одного, вибачте, невдахи, який досі не запустив жодної ракети, хоча й вважається носієм крилатих ракет. Йдеться про "Циклон", – зазначив Дмитро Плетенчук.

Капітан третього рангу додав, що основні бойові одиниці ворога так само перебазовані. У Криму залишили, якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просте нема де розмістити у пункті базування в Новоросійську.

За словами капітана, у Криму залишається деякий склад кораблів, але найцінніші активи росіяни вивели.

Тим часом партизани "Атеш" повідомили, що до Євпаторії перекинуто танковий батальйон у рамках посилення кримського угруповання.