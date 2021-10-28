Не заради одруження: чому українки їдуть на заробітки до Польщі та яку роботу найчастіше обирають

Не заради одруження: чому українки їдуть на заробітки до Польщі та яку роботу найчастіше обирають

Тільки для 15% учасниць дослідження переїзд до Польщі був пов’язаний з роботою за фахом і не передбачав досвіду фізичної праці на підприємстві.

У деяких польських медіа і широких суспільних колах досі існує стереотип про те, що жінки з України працюють у Польщі як некваліфіковані працівниці або на фізичній роботі, мають низький рівень освіти, відсутність амбіцій розвивати кар'єру і приїжджають до країни не тільки за грошима, але й будувати особисте життя. Дослідження аналітичного центру "Gremi Personal" показало інші тенденції.

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Так, зазначається, що головний мотивуючий фактор переїзду трудових мігранток до Польщі – економічний, тобто заробити грошей. Натомість, всі опитані без виключення учасниці дослідження мають наміри просуватися в кар'єрі, а також отримати освіту в польських ВНЗ.

85% українських жінок працюють нижче свого фаху. Переважна більшість респонденток дійсно свідомо їхали до Польщі працювати фізично: у сільському господарстві, на виробництві, у сфері торгівлі та HoReCa (ред. - готельно-ресторанний бізнес). Причому вони часто свідомо обирають ті види робіт, якими б не займалися в Україні. На Батьківщині жінки працювали у сфері надання послуг, педагогами, державними службовцями, були підприємницями, студентками або науковцями. Жінки цілком усвідомлюють нижчий рівень конкурентності у порівнянні з громадянами Польщі через незнання польської мови, відсутність попередньої інформації про процедури легалізації та брак розуміння своїх подальших планів.

Більша частина опитаних жінок має намір залишитися жити у цій країні. Респондентки відзначають, що якість їх життя у Польщі значно вище незалежно від того, де вони працюють. Серед причин, крім вищих заробітків, називають безпеку, комфорт і чистоту в містах. 11% учасниць вже придбали житло в іпотеку і ще 15% планують це зробити.

"Більшість учасниць дослідження, які зараз працюють у Польщі фізично, з часом збираються змінювати роботу на офісну. Для цього вони або займаються підтвердженням свого диплому в Польщі, вчаться чи планують здобути освіту у поліцеальних школах та університетах Польщі", - стверджує віцепрезидент компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal" Кароліна Шлєшинська.

За спостереженнями учасниць дослідження, переїзд на навчання до Польщі наразі стає все більш популярним – особливо серед молоді, а також серед жінок, які мають вищу освіту, трудовий або підприємницький досвід в Україні.

Серед проблем, з якими стикалися жінки у Польщі - труднощі з пошуками житла через упереджене ставлення власників до іноземців, не завжди дружнє ставлення з боку колег-польок, а також більше навантаження в роботі. Натомість, найчастіше більше ускладнень і неприязне ставлення вони відчували з боку колег-українців, які довше працюють на підприємстві.

Щодо одруження з поляками - жінки стверджують, що незаміжні українки нерідко знаходять собі партнерів серед польських чоловіків. Серед учасниць дослідження було декілька, хто має стосунки з громадянами Польщі – живуть разом або планують одруження. Проте жодна з учасниць не назвала укладання шлюбу з поляком як спосіб залишитися в країні. Як правило, стосунки зав'язуються невимушено. Жінки покладаються на можливості покращити роботу і якість свого життя своїми силами. Майже половина учасниць дослідження мають партнера або донедавна були у стосунках з чоловіками з України. Поширеною є практика, коли українці приїжджають до Польщі парами або родинами.

Про роботу у сусідній країні, процедуру оформлення документів та заробітні плати, читайте у нашому матеріалі: Робота у Польщі: що пропонують, скільки платять та як оформити документи

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