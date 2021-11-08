Не завантажується COVID-сертифікат в "Дії": у НСЗУ пояснили, що робити

Найчастіше проблеми виникають через те, що під час щеплення неправильно були внесені дані.

У Національній службі здоров'я України (НСЗУ) назвали причини, чому іноді не можна сформувати COVID-сертифікат на порталі чи у застосунку "Дії" та як можна вирішити цю проблему.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів Дмитро Черниш, директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров‘я НСЗУ.

Чому не завантажується сертифікат

Як пояснює Черниш, найчастіше виникають проблеми, коли під час вакцинації неправильно були внесені дані саме про вакцинацію або дані про вакцинацію були внесені з помилкою.

Найпоширеніші помилки

дані про першу та другу дозу вносять у різні медичні картки;

лікар вніс інформацію про щеплення в інший день;

допущена помилка в даних, наприклад неправильна серія вакцини.

Як часто стаються ситуації, коли не формується "ковід"-документ

За словами Черниша, до НСЗУ надійшло майже 10 тисяч звернень щодо такої проблеми, а українці згенерували через "Дію" вже майже 5 млн COVID-сертифікатів. Тобто, як він пояснює, ця цифра все одно велика. Це значить, що 10 тисяч пацієнтів не змогли собі сформувати ці сертифікати.

Що робити, коли сертифікат не підтягнувся

Якщо дані про вакцинацію не внесені, потрібно звернутися до пункту вакцинації або до лікаря, хто проводив вакцинацію і попросити його все-таки внести ці дані або щоб він скоординував, коли він їх внесе. Якщо в даних помилка, потрібно звернутися до цього лікаря, і лікар має виправити цю помилку, тому що система спроєктована таким чином, що вносити зміни в дані про вакцинацію, може тільки той, хто робив цю вакцинацію.

"Це не може робити якийсь інший лікар, який навіть не розуміє, чим був факт проведення вакцинації", - пояснює у НСЗУ.

Як знайти лікаря, який проводив щеплення

За словами Черниша, у пунктах вакцинації надають паперові невеличкі довідки, де було написано, хто робив вакцинацію, але кожен пункт вакцинації організовано по-іншому. Також, якщо в даних про вакцинацію помилка, то автора даних про вакцинацію бачить, до прикладу, сімейний лікар.

"Тобто, якщо вам "Дія" не формує сертифікат через те, що в ваших даних про вакцинацію помилка, ваш сімейний лікар може побачити, який саме лікар вносив ці дані, і скоординуватися з цим лікарем для того, щоб він їх поправив", - підкреслюють у НСЗУ.

Нагадаємо, в ефірі "Сніданку з 1+1" міністр цифрової трансформаціі Михайло Федоров повідомив, коли в "Дії" з'являться довідки про ПЛР-тест і одужання від COVID-19.

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