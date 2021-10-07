Не заїжджати в ліс і не розводити вогонь: в Україні попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Не заїжджати в ліс і не розводити вогонь: в Україні попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Рятувальники наголошують, що з вогнем потрібно поводитися обережно і не залишати його без нагляду.

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники забороняють українцям виїжджати в ліс і розпалювати в ньому вогонь.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Від 7 до 9 жовтня у Дніпропетровській, Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій та Донецькій областях буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Що забороняється

Заїжджати в ліс на автомобілі.

Розводити відкритий вогонь в лісі і на полях.

Залишати охоплені полум'ям сірники, промаслене ганчір'я на сухій трав'янистій підстилці.

Спалювати сміття, стерню та пожнивні залишки на полях.

“Проводьте бесіди з дітьми на тему дотримання правил пожежної безпеки, а при виявлені пожежі на відкритій території одразу повідомляйте на номер “101”, — акцентували в пресслужбі ДСНС області.

Нагадаємо, що сім годин знадобилося рятувальникам, аби повністю загасити масштабну пожежу в Харківській області у Балаклії.

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