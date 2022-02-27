"Не заздрю їхній долі": у Полтавській області місцеві мешканці затримали мародерів (фото)

"Не заздрю їхній долі": у Полтавській області місцеві мешканці затримали мародерів (фото)

Людей просять бути пильними.

У Полтавській області 27 лютого було затримано групу мародерів.

Про це повідомив Богдан Величко у Faceboоk, розмістивши фото мародерів.

Він розповів, що мародерів затримали бійці територіальної оборони. Після чого зловмисників передали поліції.

"Передали поліції. Я не заздрю їхній долі", - зазначив місцевий чоловік і закликав жителів приватного сектору бути пильними.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: