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"Не заздрю їхній долі": у Полтавській області місцеві мешканці затримали мародерів (фото)

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"Не заздрю їхній долі": у Полтавській області місцеві мешканці затримали мародерів (фото)

Людей просять бути  пильними.

У Полтавській області 27 лютого було затримано групу мародерів. 

Про це повідомив Богдан Величко у  Faceboоk, розмістивши фото мародерів.

Він розповів, що мародерів затримали бійці територіальної оборони. Після чого зловмисників передали поліції.

"Передали  поліції. Я не заздрю їхній долі", - зазначив місцевий чоловік і закликав жителів приватного сектору бути пильними.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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